Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne 'Mücahid Kılıçdaroğlu' tepkisi olay oldu!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne 'Mücahid Kılıçdaroğlu' tepkisi: "Laikliği savunan laiktir, laik kalacak teraneleri dikkat edin saadetin önünde atılıyor saadetsizlik ancak böyle olur" diye çok sert tepki gösterdi.

YAYINLAMA
Google News
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne 'Mücahid Kılıçdaroğlu' tepkisi olay oldu!

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Mahmut Ahmet Ünlü Hoca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Saadet Partisi önünde açıklanması ve atılan sloganla nedeniyle Saadet Partisine çok sert eleştirilerde bulundu. Cübbeli Ahmet hoca cemaatiyle yaptığı vaazda, "laikliği savunan laiktir, laik kalacak taranelerine dikkat edin. Saadetin önünde atılıyor. Saadetsizlik ancak böyle olur, İran'ın payandası olursan, Kasım Süleymani'ye şehit dersen geleceğin nokta bu." Açıklamasında bulundu.

"Mücahit Erbakan'dan sonra Mücahit Kılıçdaroğlu'na geldik"

Cübbeli Ahmet Hoca verdiği vaazda, "Laikliği savunan laiktir, laik kalacak taraneleri Saadetin önünde okunuyor. Dikkat edin saadetsizlik ancak böyle olur. O da diyormuş ki Mücahit Kılıçdaroğlu. Mücahit Erbakan'dan sonra Mücahit Kılıçdaroğlu'na geldik. Çünkü on binlerce kadının ırzına geçen Ehl-i sünnet kadını kızı babasının anasının gözü önünde tecavüz eden efendim yakma makinalarıyla cesetlerini yakan, parçalayan Haşdi Şabi'yi kuran İran Şii Rejiminin payandası olursan Kazım Süleymani zındıkının ekberine binlerce kadının, milyonlarca Müslümanın kanı ırzı elinde olan zındığa şehit dersen sonunda geleceğin yer burası, daha da burada duramazsın. Allah'a yine de dua ediyorum, onlara rey verenleri hayırla ıslah eylesin. Şuur ihsan eylesin." dedi.

İlgili Haberler
YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!
YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!
Siz siz olun bu ulaşım aracını bugün kullanmayın! İstanbul'da bazı vapur seferleri lodos nedeniyle iptal edildi! İşte o seferler!
Siz siz olun bu ulaşım aracını bugün kullanmayın! İstanbul'da bazı vapur seferleri lodos nedeniyle iptal edildi! İşte o seferler!
12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!
12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!
Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!
Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…
Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…
Son Haberler
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne 'Mücahid Kılıçdaroğlu' tepkisi olay oldu!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne 'Mücahid Kılıçdaroğlu' tepkisi olay oldu!
12 Mart 2023 Pazar: Altın alacaklar aman kar yapalım derken zarar etmeyin! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!
12 Mart 2023 Pazar: Altın alacaklar aman kar yapalım derken zarar etmeyin! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!
Gülbiz isminin anlamı nedir, Gülbiz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülbiz isminin anlamı nedir, Gülbiz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İyisan isminin anlamı nedir, İyisan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İyisan isminin anlamı nedir, İyisan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime ilişkin konuştu! "14 Mayıs destanını birlikte yazacağız!" dedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime ilişkin konuştu! "14 Mayıs destanını birlikte yazacağız!" dedi!
YSK Seçim Kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu! Seçime 36 parti katılacak!
YSK Seçim Kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu! Seçime 36 parti katılacak!
Çok Okunanlar
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!
12 Mart 2023 Pazar hava durumu: Meteorolojinin uyarıları bitmiyor! O illerde sağanak yağmurlar şiddetini arttırıyor!
12 Mart 2023 Pazar: Altın alacaklar aman kar yapalım derken zarar etmeyin! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!
12 Mart 2023 Pazar: Altın alacaklar aman kar yapalım derken zarar etmeyin! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatları!
İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!
İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!
Erem Şentürk'ten çok tartışılacak Yılmaz Özdil yorumu: Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için "yüzüne tükürülerek" Sözcü Gazetesinden kovuldu!
Erem Şentürk'ten çok tartışılacak Yılmaz Özdil yorumu: Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için "yüzüne tükürülerek" Sözcü Gazetesinden kovuldu!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!