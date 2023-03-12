Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne 'Mücahid Kılıçdaroğlu' tepkisi olay oldu!

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Mahmut Ahmet Ünlü Hoca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Saadet Partisi önünde açıklanması ve atılan sloganla nedeniyle Saadet Partisine çok sert eleştirilerde bulundu. Cübbeli Ahmet hoca cemaatiyle yaptığı vaazda, "laikliği savunan laiktir, laik kalacak taranelerine dikkat edin. Saadetin önünde atılıyor. Saadetsizlik ancak böyle olur, İran'ın payandası olursan, Kasım Süleymani'ye şehit dersen geleceğin nokta bu." Açıklamasında bulundu.

"Mücahit Erbakan'dan sonra Mücahit Kılıçdaroğlu'na geldik"

Cübbeli Ahmet Hoca verdiği vaazda, "Laikliği savunan laiktir, laik kalacak taraneleri Saadetin önünde okunuyor. Dikkat edin saadetsizlik ancak böyle olur. O da diyormuş ki Mücahit Kılıçdaroğlu. Mücahit Erbakan'dan sonra Mücahit Kılıçdaroğlu'na geldik. Çünkü on binlerce kadının ırzına geçen Ehl-i sünnet kadını kızı babasının anasının gözü önünde tecavüz eden efendim yakma makinalarıyla cesetlerini yakan, parçalayan Haşdi Şabi'yi kuran İran Şii Rejiminin payandası olursan Kazım Süleymani zındıkının ekberine binlerce kadının, milyonlarca Müslümanın kanı ırzı elinde olan zındığa şehit dersen sonunda geleceğin yer burası, daha da burada duramazsın. Allah'a yine de dua ediyorum, onlara rey verenleri hayırla ıslah eylesin. Şuur ihsan eylesin." dedi.