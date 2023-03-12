Beklenen an geldi! İlk Evim, İlk İşyerim kura çekimlerinin tarihleri belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “250 alt sektörü harekete geçiren ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz.” duyurdu.

"İLK İŞ YERİM KURA" ÇEKİMİ GERÇEKLEŞECEK OLAN İLLER

15 Mart tarihinde 12 il ve ilçede “İlk İş Yerim” kuraları:

15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220, Konya Meram 308, Isparta Merkez 271, Afyonkarahisar Dinar 55, Afyonkarahisar Şuhut 44, Ankara Gölbaşı 1.100, Denizli Bozkurt 88, İzmir Torbalı 77, Kastamonu Tosya 81, Konya Çumra 25, Tekirdağ Süleymanpaşa 276, Trabzon Of 286, Van Edremit 275

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"İLK EVİM ARSA" KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550, Kırşehir Merkez 1.100,Bingöl Merkez 440, Aydın Merkez 165 ,Isparta Merkez 440 , Afyonkarahisar Merkez 1.320, Balıkesir Merkez 2 bin 200

Aksaray Merkez 660, Kayseri Merkez 1.650, Konya Merkez 4 bin 400,Tunceli Merkez 110

Kars Merkez 330, Iğdır Merkez 330, Karabük Merkez 220, Trabzon Müşterek Arsa 495

Ağrı Merkez 275, Nevşehir Merkez 770, Uşak Merkez 330, Karaman Merkez 880,Trabzon Merkez 55, Denizli Merkez 550, Eskişehir Merkez 3 bin 300