Şanlıurfa Akçakale Nüfusu 2020 - 2021 |  Akçakale İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Şanlıurfa Akçakale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Şanlıurfa Akçakale nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Şanlıurfa Akçakale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akçakale ilçesinin bağlı bulunduğu Şanlıurfa ilinde 2 milyon 115 bin 256 kişi yaşamaktadır. Şanlıurfa ili 19 bin 242 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,253 (km²) si Akçakale ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şanlıurfa Akçakale nüfusu 118 bin 426 kişidir.

Şanlıurfa Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 115,256 kişidir.

Akçakale İlçe Nüfusu Kaçtır?

118,426 kişidir.

Şanlıurfa Akçakale Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 24 olarak gerçekleşmiştir.

Akçakale İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,859871 Enlem : 35,859871

Akçakale İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Şanlıurfa iline bağlı bulunan Akçakale ilçesinin telefon alan kodu 0 414 şeklinde başlamaktadır.

Akçakale ilçesinin bağlı olduğu Şanlıurfa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akçakale ilçesinin bağlı olduğu il olan Şanlıurfa ilinin plaka kodu 63 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020