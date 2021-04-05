Şanlıurfa Bozova Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Şanlıurfa Bozova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Şanlıurfa Bozova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Şanlıurfa Bozova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bozova ilçesinin bağlı bulunduğu Şanlıurfa ilinde 2 milyon 115 bin 256 kişi yaşamaktadır. Şanlıurfa ili 19 bin 242 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,333 (km²) si Bozova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şanlıurfa Bozova nüfusu 54 bin 872 kişidir.

Şanlıurfa Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 115,256 kişidir.

Bozova İlçe Nüfusu Kaçtır?

54,872 kişidir.

Şanlıurfa Bozova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10 olarak gerçekleşmiştir.

Bozova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,284924 Enlem : 30,284924

Bozova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Şanlıurfa iline bağlı bulunan Bozova ilçesinin telefon alan kodu 0 414 şeklinde başlamaktadır.

Bozova ilçesinin bağlı olduğu Şanlıurfa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bozova ilçesinin bağlı olduğu il olan Şanlıurfa ilinin plaka kodu 63 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020