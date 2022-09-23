Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kayanın üzerinde düştüğü 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay lçeye bağlı Bozkuyu (Bozıq) Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Köyün çevresinde koyunları otlatan 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın, tarladaki taşların üzerinde oynadığı sırada düştü, yerinden oynayan kaya parçası da talihsiz çocuğun üzerine düştü.

Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti

KAYANIN ALTINDAN KURTARILDI

Durumu gören köylüler küçük çocuğu kayanın altından kurtardıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti

HASTANEDE CAN VERDİ

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti

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