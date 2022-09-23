Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay lçeye bağlı Bozkuyu (Bozıq) Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Köyün çevresinde koyunları otlatan 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın, tarladaki taşların üzerinde oynadığı sırada düştü, yerinden oynayan kaya parçası da talihsiz çocuğun üzerine düştü.
KAYANIN ALTINDAN KURTARILDI
Durumu gören köylüler küçük çocuğu kayanın altından kurtardıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Şanlıurfa'da 3,7 deprem!
Şanlıurfa'da facianın eşiğinden dönüldü! İşçileri taşıyan servis yoldan çıkıp ağaca çarptı: 15 yaralı