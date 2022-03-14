Almanya'da Federal Cumhuriyet'in hükümet başkanları için kullanılan bir kelime olan şansölye, bazı ülkelerde de kullanılmakta olan bir kavramdır. Özellikle Almanya'dan Türkiye'ye gelen hükümet başkanları için kullanılan şansölye kavramının anlamı ne Türkçe'deki anlamı merak edilmektedir. Bu doğrultuda Şansölye ne demek? Almanya'da şansölye kime denir? Anlamı ne, Türkçesi ne demek? sorularının yanıtları haberimizde...

ŞANSÖLYE NE DEMEK? ALMANYA'DA ŞANSÖLYE KİME DENİR?

Şansölye kelimesi Roma İmparatorluğu mirası üzerinde kurulmuş olan çeşitli ülkelerde kullanılan bir kavramdır. Almanya ve Avusturya'da sıklıkla kullanılan bu kavram hükümet başkanını temsil etmektedir.

Şansölye Almanya'da hükümet başkanını temsil etmektedir.

ŞANSÖYLE ANLAMI NE, TÜRKÇESİ NE DEMEK?

Şansölye kelimesinin anlamını Türkçe'de başbakan olarak tanımlayabiliriz. Veya Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemindeki cumhurbaşkanını buna örnek gösterebiliriz.

ŞANSÖLYE NE YAPAR?

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin hükûmet başkanıdır. Bakanları ve hükûmet politikasının ana hatlarını belirler. Pratikte en güçlü Alman politikacıdır.