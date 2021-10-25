Şap Hastalığı ne demek, TDK'ya göre Şap Hastalığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şap hastalığı ne demek? Şap hastalığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şap hastalığı kelimesi. Peki şap hastalığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şap hastalığı nedir, şap hastalığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞAP HASTALIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şap hastalığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şap hastalığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sığırlarda, ağız ve tırnaklar arasında kabarcıklar görünmesi ve yüksek ateşle beliren, genellikle arıza bırakan bulaşıcı hastalık