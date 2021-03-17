Kanal D ekranlarının büyük ilgiyle izlenen müzik- eğlence programı 4. yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler 18 Mart Perşembe konukları...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Perşembe akşamlarına damgasını vuran bol reytingli program Şarkılar Bizi Söyler, yepyeni bölümü ve birbirinden başarılı konukları ile ekran başındakileri şenlendirmeye geliyor. Bu haftanın konsepti ise arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un şarkıları seslendirilecek. Bu haftanın konukları arasında yer alan Taksim Trio grubu ile Şenlendirici arasında geçen diyaloglar ise renkli anların yaşanmasına sahne olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği programda yine birbirinden ünlü isimler konuk olacak. Programda söylenecek olan Ferdi Tayfur şarkılarına biricik kızı Tuğçe Tayfur'da ses verecek isimler arasında yer alıyor. Öte yandan şiir ve besteleriyle tanınan isim Ahmet Selçuk İlkan, pop müziğin efsanesi Serdar Ortaç, Serkan Kaya ve son olarak Hüsnü Şenlendirici'nin yol arkadaşları Taksim Trio grubu adeta müzik şöleni yaşatacak.

İşte Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm fragmanı...