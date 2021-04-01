Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sunuculuğunu üstlendiği ve her hafta izleyici karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta ekranlarda yer almaması üzerine programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün çıkıyor? İşte ayrıntılar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, HANGİ GÜN ÇIKIYOR?

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran müzik- eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yer alan program henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yayın gününde değişikliğe gitti. Yapılan değişim doğrultusunda sevilen program Şarkılar Bizi Söyler, yeni bölümü ile Pazartesi 20.00'da izleyici karşısında olacak.Yeni bölüm konuğu ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer olurken, usta sanatçı Ferdi Özbeğen şarkıları seslendirilecek...