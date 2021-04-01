Doya Doya Moda All Star canlı izle 1 Nisan Perşembe | TV8 canlı izle YoutubeŞarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün çıkıyor?Şarkılar Bizi Söyler programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün çıkıyor?Pendik’te camilerde Boşnak savaş marşı çalındı! Vatandaşlar tepkiliŞarkılar Bizi Söyler bu akşam neden yok 1 Nisan 2021 ? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?Şarkılar Bizi Söyler neden yok 1 Nisan 2021 Perşembe ? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi gün?İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan uyarı: Yazı rahat yaşayabiliriz!SON DAKİKA! Bakan Pekcan açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı!Kağıt Ev dizisi konusu nedir? Kağıt Ev oyuncu kadrosunda kimler var?İstanbul Boğazı'nda panik anları: Valilik açıklama yaptı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün çıkıyor?

Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün çıkıyor?

Her perşembe büyük bir ilgiyle izlenen fenomen program Şarkılar Bizi Söyler'in 1 Nisan 2021 tarihinde kanalın yayın akışında yer almaması üzerine izleyici tarafından merak edildi. Peki Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün çıkıyor? Detaylar haberimizde...

Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün çıkıyor?

Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sunuculuğunu üstlendiği ve her hafta izleyici karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta ekranlarda yer almaması üzerine programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün çıkıyor? İşte ayrıntılar...

Şarkılar Bizi Söyler günü mü değişti? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün çıkıyor?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, HANGİ GÜN ÇIKIYOR?

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran müzik- eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yer alan program henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yayın gününde değişikliğe gitti. Yapılan değişim doğrultusunda sevilen program Şarkılar Bizi Söyler, yeni bölümü ile Pazartesi 20.00'da izleyici karşısında olacak.Yeni bölüm konuğu ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer olurken, usta sanatçı Ferdi Özbeğen şarkıları seslendirilecek...

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT