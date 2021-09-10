Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlıyor? Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman? İşte yeni sezon fragmanı

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin Kanal D ekranlarında sunduğu eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler geçtiğimiz sezon birbirinden önemli ve özel konukları ağırlayarak izleyicileri ekran karşısına kilitlemeyi başaran yapımlardan oldu. Programın yeni sezona ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu biz de bunun üzerine Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlıyor? Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte yeni sezon fragmanı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ SEZON NE ZAMAN?

Hakan Altun, geçirdiği rahatsızlık sonucu programa ara vermek zorunda kalmıştı. “Şarkılar Bizi Söyler”, yeni sezonda Kanal D ekranında tekrar seyircisiyle buluşacak. Sibel Can ve Hakan Altun’un sunacağı programda Hüsnü Şenlendirici de klarnetiyle iki sanatçıya eşlik etmeye devam edecek. Programda her hafta müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran isimler yer edinecek.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler yeni sezona 11 Eylül Cumartesi saat 20.00'da başlıyor...

İŞTE YENİ SEZON FRAGMANI

Şarkılar Bizi Söyler 15. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonuyla Kuruçeşme Açıkhava konseriyle canlı yayınla Cumartesi 20.00'da Kanal D'de başlıyor!