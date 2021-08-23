Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri paylaşılıyor, o gün büyük bir gururla anılmaya devam ediyor. Muharebeyle bir bütünlük sağlayan "Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.'' cümlesi sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. Ancak "satıh" kelimesinin anlamı kimi vatandaş tarafından bilinmiyor bu nedenle cümleyi daha iyi anlamak için "Satıh ne demek? Satıh kelimesinin anlamı ne?" sorusuna yanıt aranıyor. Biz de haberimizde "satıh" kelimesinin anlamına ve nerelerde kullanılacağına yer verdik...

SATIH NE DEMEK? SATIH KELİMESİNİN ANLAMI NE?

Satıh kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Satıh, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK’ye göre satıh kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Yüzey

- Görünen bölüm

SATIH KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Vatan sathında birçok düşmanla savaştığımız doğrudur.

Bizim için satıh bütün vatandır ve bütün vatanın kurtarılması gerekir.