Satın Alma Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Satın Alma Sorumlusu Maaşları, ve İş İlanları

Satın Alma Sorumlusu görev tanımı nedir, Satın Alma Sorumlusu ne iş yapar, Satın Alma Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satın Alma Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satın Alma Sorumlusu Tanımı; İmalatçı ve ticari kuruluşlar ile hükümet kuruluşları ve diğer taahhütte bulunan müesseseler için tüketmek veya kullanılmak üzere makine, teçhizat, hammadde ve diğer maddeleri satın alan kişidir.

Satın Alma Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Satın Alma Sorumlusu Maaşları

Satın Alma Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4.350- TL’dir. En düşük Satın Alma Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.850- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satın Alma Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Satın Alma Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Satın Alma Sorumlusu Ne İş Yapar?

Satınalma Mümessili işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletme ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla stok araştırması yapmak,

b) Sipariş fiş ve formlarına göre alım listesi düzenlemek,

c) Alınacak maddeler için piyasa araştırması yapmak,

d) Alım ihaleleri açmak, ilan vermek, firma teklif mektuplarını incelemek,

e) Ticari eşya sağlayan işletme bültenlerini izlemek,

f) En uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla mal alınabilecek firmaları tespit etmek,

g) Üretilen mallardan numune almak, model ve kalitesini incelemek, karar verdiği mallar için satın alma planları yapmak,

h) Alımların mali portresini çıkarmak ve satın alma bütçesini almak,

i) Satın alma komisyonunda onaylatmak,

j) Üretici firmalarla sözleşme yapmak,

k) Teslim yeri , zamanı ve ödeme koşullarını belirlemek ve istenilen malları temin etmek,

l) Teslim alınacak malları kalite ve miktar yönünden kontrol etmek, kusurlu malları satıcı firmaya iade etmek, iade faturası düzenlemek,

m) Mal bedellerini, miktarlarını ve ödeme şeklini muhasebeye bildirmek,

n) Ödeme planı hazırlamak, üretici firmalarla mutabakatı sağlamak,

o) Satış fiyatlarını belirlemek, mal tüketim grafiğini izlemek, satış miktarını belirlemek, gerekirse işletmelere mal aktarması yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Satın Alma SorumlusuMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Satın Alma Görevlileri

Satın Alma Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satın Alma Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3323.02 olarak belirlenmiştir



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