19 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSkandalın böylesi! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı rüşvet alırken yakalandıKuş İğdesi ne demek, TDK'ya göre Kuş İğdesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSadakatsiz Ali ölecek mi? Sadakatsiz Ali'si Alp Akar diziden ayrılıyor mu?Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiGöztepe 2 – 1 Sivasspor | MAÇ SONUCUSavan ne demek, TDK'ya göre Savan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Resmen kabul edildi! Memur ve emekliye ek zam müjdesiAbdülkadir Ömür sakatlandı mı? | Abdülkadir Ömür sağlık durumu nasıl?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Savan ne demek, TDK'ya göre Savan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Savan ne demek, TDK'ya göre Savan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Savan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Savan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Savan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Savan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Savan ne demek, TDK'ya göre Savan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Savan ne demek? Savan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi savan kelimesi. Peki savan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre savan nedir, savan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SAVAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Savan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre savan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
- Yaygı, örtü
- Tropikal iklim bölgesinin tipik bitki örtüsü

SAVAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çatıların üstüne çöp yığınlarından ayıkladıkları naylonları, yırtık pırtık savanları, delik deşik kilimleri serdiler.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT