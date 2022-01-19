Savan ne demek, TDK'ya göre Savan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Savan ne demek? Savan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi savan kelimesi. Peki savan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre savan nedir, savan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SAVAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Savan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre savan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim

- Yaygı, örtü

- Tropikal iklim bölgesinin tipik bitki örtüsü



SAVAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çatıların üstüne çöp yığınlarından ayıkladıkları naylonları, yırtık pırtık savanları, delik deşik kilimleri serdiler.

