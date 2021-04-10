Nefes kesen mücadelede kadro belli oldu! İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11leriIğdır’da korku dolu anlar! Elektrik panosu bir anda patladıBöyle duyarsızlık görülmedi! Çocukları pozitif olan kadın işe giderken yakalandıSON DAKİKA! Bakan Selçuk cevapladı: Okullar kapanacak mı?Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80Belediye Derince Spor 0 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBarınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret ettiArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 0 - 2 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKardeşlerim 8. bölüm canlı izle| Kardeşlerim son bölüm Atv canlı izleSavaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Uzun bir aranın ardından 5. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan Savaşçı dizisi izleyici tarafından merakla bekleniyor. İşte Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle...

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Fox TV'nin iddialı dizisi Savaştı bu akşam 5. sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Değişen oyuncu kadrosu ile izleyiciyi heyecanlandıran dizi şimdiden ilgi odağı oldu. İşte Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle...

SAVAŞÇI 100. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir.

SAVAŞÇI 5. SEZON 1. BÖLÜM CANLI İZLE| SAVAŞÇI 100. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır.

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir.

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur. Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT