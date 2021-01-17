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  3. Savaşçı 5. sezon ile bomba gibi geliyor! Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 5. sezon ile bomba gibi geliyor! Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 5. sezon fragmanı bu akşam ekranlara geliyor. Uzun bir süredir yeni sezonu merakla beklenen reyting rekortmeni 'Savaşçı' için geri sayım başladı. Bir çok dizisever Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başlamıştı. Dizinin resmi twitter hesabından müjdeli haber geldi.

Savaşçı 5. sezon ile bomba gibi geliyor! Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV ekranlarında 4 sezon boyunca büyük ilgi gören Savaşçı dizisi, çeşitli iddialardan sonra 5. sezonu ile tekrardan izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak? 

Savaşçı 5. sezon ile bomba gibi geliyor! Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı”nın yeni sezon çekimleri önümüzdeki hafta itibarıyla Eskişehir’de başlıyor, Kılıç Timi geri dönüyor.

Savaşçı 5. sezon ile bomba gibi geliyor! Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aylardır yeni sezon bölümlerinin gelip gelmeyeceği merak konusu olan fenomen dizi 'Savaşçı'dan müjdeli haber geldi. 

Savaşçı 5. sezon ile bomba gibi geliyor! Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin twitter hesabından yapılan açıklamayla yeni sezon fragmanının yayınlanacağını bildirdi.

 

 

Savaşçı çok yakında yeni bölümleriyle FOX’ta!
“Söz Konusu Vatansa, Gerisi Teferruattır!”

Savaşçı 5. sezon ile bomba gibi geliyor! Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 5. sezon ile bomba gibi geliyor! Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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