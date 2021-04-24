Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Tamer Karadağlı'nın bulunduğu Türkiye'nin en iyi eğitim almış Özel Kuvvetler Askerlerinin başından geçen olayları anlatan Savaşçı dizisi beşinci sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Bir önceki bölümde gizli bir görev için yurt dışında olduğu bilenen Albay Oktay Göktürk’ün bir suikast gerçekleştirdiğine dair gelen şüpheli haber, karargâhı alarma geçirmiş, Kılıç Timi hiç beklenmedik bir şekilde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda heyecana sahne olması beklenen 102.bölümü izlemek isteyen diziseverler Savaşçı dizisi 102.bölüm full, tek parça izle | FOX TV canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor

SAVAŞÇI DİZİSİ 102.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV CANLI YAYIN İZLE

Savaşçı dizisinin 102.bölümünde Kılıç Timi, Albay Göktürk'ü bulmak için yeni bir göreve atılıyor. Göktürk Albay'a benzeyen kişiyi takip eden Yüzbaşı Haydar Bozkurt ve Astsubay İlyas Karaca tuzağa çekildi. Bakalım Karaca ve Bozkurt Yüzbaşı nasıl kurtulacak, Kılıç Timi nasıl maceralar yaşayacak?

Savaşçı dizisi 102.bölüm full, tek parça izle |Fox TV canlı yayın izle

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teröristleri etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca’nın tuzağa düşürüldüğü yapıyı bulurlar. Ancak gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Karargâh ise Yörük Haydar ve İlyas’ın kurtarılması için hemen alarma geçer. Kopuz Albay, Turan Timi’yle birlikte bölgeye intikâl ederken, Mösyö’nün adamları tarafından kaçırılmış olan, gerçek Albay Oktay Göktürk ise yakaladığı bir fırsatı değerlendirir ve hamlesini yapar. Fakat Mösyö’nün devreye soktuğu şeytani planı bozmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak ne Albay Göktürk için ne de diğerleri için hiç kolay olmayacaktır.

SAVAŞÇI 101.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gizli bir görev için yurt dışında olduğu bilenen Albay Oktay Göktürk’ün bir suikast gerçekleştirdiğine dair gelen şüpheli haber, karargâhı alarma geçirir. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Bozkurt bu bilginin doğruluğuna kesinlikle inanamasalar da gelişen yeni olaylar Oktay Göktürk’ün artık bir suçlu olduğu ihtimalini daha da arttırır. Bu arada Kopuz Albay yeni bir istihbarat alır ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Ancak operasyon sırasında Haydar Yüzbaşı’nın dikkatini çeken bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Kılıç Timi hiç beklenmedik bir şekilde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır…

