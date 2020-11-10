Yayınlandığı ilk günden bu yana Pazar günü izlenen dizilerin arasında ilk sırada yer alan Savaşçı dizisinin çekimlerine koronavirüs salgını ortaya çıkınca ara verilmişti. Dizinini tekrar devam edeceği kamuoyuna duyurulmuş ve pandemi öncesi çekilen 3 stok bölüm izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Söz konusu bölümlerin başarısı ortadayken dizinin Limon yapım ve oyuncular arasında kriz patlak vermişti. Dizinin devam edeceği Limon Yapım tarafından bildirilirken başrol oyuncusu Berk Oktay'ın Yasak Elma dizisi ile sözleşmesi sonrası kriz çıkmıştı. Yapımcılar Berk Oktay'ın yerine başrol oyuncusu aramayı sürdürürken dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.

FOX TV İLE YOLLAR AYRILDI

İlan 365'in haberine göre Savaşçı dizisinin FOX TV'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken kanal Kefaret dizisini pazar günü yayınlanmasına karar verdi. Bu karar sonrası ipler gerildi ve Savaşçı dizisini yapımcıları Kanal D ile anlaşmaya vardı. Dizi, pazar günleri Kanal D ekranlarında seyircisi ile bulaşacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2'NİN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Bu karar sonrası pazar günü ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin cumartesi günleri yayınlanmasına karar verildi.

Öte yandan Eskişehir'de bu hafta sete çıkması beklenen Savaşçı dizisinin yeni bölümlerinin Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

SAVAŞÇI HANGİ KANALDA OYNUYOR 2020? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında her pazar günü saat 20.00'dan itibaren önce özet, ardından da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyordu. Dizinin 99'uncu bölümünün ardından yeni bölümü yayınlanmadı. Dizinin son gelen haberlere göre Kanal D'de yayınlanacağı ifade ediliyor.

NEDEN YOK?

Savaşçı dizisinin koronavirüs pandemi öncesi çekilen 3 bölümü sırasıyla TV'de yayınlanmış ve reytinglerde başarı elde etmişti. Dizinin 99.bölümünün ardından 100.bölümün ekranlara gelmesi beklenirken yeni bölüm yayınlanmadı. Bunun nedeni olarak Limon Film ile oyuncular arasındaki ücret anlaşmazlığının olduğu ifade edilmişti. Dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay'da FOX TV'de yayınlanan diğer bir dizi Yasak Elma'nın kadrosuna Çağatay rolüyle katılmıştı.

BİTTİ Mİ? FİNAL Mİ YAPTI? YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yapım şirketi olan Limon Production dizinin 5.sezonunun yayınlanacağı Twitter'dan yayınladığı bir video ile duyurmuştu. Dizinin Eskişehir'de çekimi yapılan platolarının yeniden düzenlenmesi ile dizinin çekimlerinin Kasım ayı içince başlaması, yeni bölümlerinin de Aralık ayında yayınlanması planlanıyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).