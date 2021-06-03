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Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı dizisi bitiyor mu?

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Savaşçı bu sezon istediği başarıyı elde edemedi. FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi gün değiştirmesine rağmen beklenileni karşılayamadığı için final yapacağı konuşuluyor. Peki Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı dizisi bitiyor mu? sorularının cevabı haberimizde...

Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı dizisi bitiyor mu?

FOX TV ekranlarında 4 sezondur reyting rekorları kıran dizi Savaşçı'nın 5. sezonda beklenileni karşılayamadığı görüldü. Yayın gününün değişmesi de işe yaramayan dizinin biteceği konuşuluyor. Bunun üzerine izleyiciler Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı dizisi bitiyor mu? sorularını aratmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

SAVAŞÇI FİNAL Mİ YAPIYOR? SAVAŞÇI DİZİSİ BİTİYOR MU?

Yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak'ın yaptığı başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ve Serenay Aktaş gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisi final yapıyor.

Son 2 bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi Savaşçı 12 Haziran Cumartesi günü 109. bölümüyle final yaparak ekranlara veda ediyor.

Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı dizisi bitiyor mu?

SAVAŞÇI KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

“Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

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