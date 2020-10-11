Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezlioğlu ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı dizisi son iki haftadır yayınlanmıyor. Dizinin akıbeti merak konusu olurken FOX TV ve dizinin yapım şirketi Limon Film'den bir açıklama yapılmadı. Dizinin geride kalan 2 haftada yeni bölümü yayınlanmazken Savaşçı yeni bölüm neden yok? Bu hafta var mı? Bitti mi? Final mi yaptı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Savaşçı dizisinin koronavirüs pandemi öncesi çekilen 3 bölümü sırasıyla TV'de yayınlanmış ve reytinglerde başarı elde etmişti. Dizinin 99.bölümünün ardından 100.bölümün ekranlara gelmesi beklenirken yeni bölüm yayınlanmadı. Bunun nedeni olarak Limon Film ile oyuncular arasındaki ücret anlaşmazlığının olduğu ifade ediliyor. Dizinin bu hafta da yeni bölümü yayınlanmayacak.

BU HAFTA VAR MI?

Savaşçı dizisi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da yayınlanmayacak. FOX TV'nin yayın akışına göre Savaşçı'nın yerine Öğretmen dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

BİTTİ Mİ? FİNAL Mİ YAPTI?

Savaşçı dizininin bittiğini artık söyleyebiliriz. FOX TV internet sitesinin diziler kısmında yer alan Savaşçı dizisinin bilgilerini kanalın internet sitesinden kaldırdı. Dizi final yapmadı ancak bu şekilde yarıda kaldığı söylenebilir. Dizinin final yapması beklenmiyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).