.Savaşçı'ya Tamer Karadağlı'dan sonra bomba bir transfer daha yapıldı! Anıl Tetik Savaşçı'da!

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Savaşçı için geri sayım başladı. Dizinin takipçileri merakla yayın tarihini beklerken yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan 'Savaşçı' da yeni kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde dizinin başarılı ismi Kağan Bozok rolünü canlandıran Berk Oktay yeni sezon öncesinde diziden ayrılmıştı.

Kadrosunu yeni sezonda daha da güçlendirmek isteyen Savaşçı'ya geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç'de katılmıştı.

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın yer aldığı 'Savaşçı' kadrosuna son olarak “Sol Yanım” dizisine konuk olan Anıl Tetik dahil oldu.

Survivor'ın eski yarışmacısı Anıl Tetik dizide Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

ANIL TETİK KİMDİR?

Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul Küçükçekmece doğumludur. Aslen Kırklareli’lidir. Kadir Has Üniversitesi’nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Başarılı bir motor sporcusu olan Anıl Tetik motor sporlarında iki kez Türkiye birinciliği ve son olarak Doğu Avrupa Pist Şampiyonası’nda da birincilik elde etti. Survivor yarışması ile tanındı.

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Anıl Tetik Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?