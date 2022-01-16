2022 Koç Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910106Son dakika | AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde depremŞayan ne demek, TDK'ya göre Şayan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 16 Ocak 2022 Pazar | 16.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıBursaspor 0 - 0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCUÇevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Koç Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910099Melih Gökçek, 'Millet İttifakı'nın adayı kim olur?' sorusuna kahkaha atarak yanıt verdi: 'Benim favorim Kılıçdaroğlu'Hatayspor 4 – 2 Galatasaray | MAÇ SONUCU2022 Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201911119
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Şayan ne demek, TDK'ya göre Şayan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şayan ne demek, TDK'ya göre Şayan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şayan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şayan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şayan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şayan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şayan ne demek, TDK'ya göre Şayan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şayan ne demek? Şayan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şayan kelimesi. Peki şayan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şayan nedir, şayan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ŞAYAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şayan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şayan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şayan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uygun, yaraşır, değer, layık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT