Şayan ne demek, TDK'ya göre Şayan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şayan ne demek? Şayan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şayan kelimesi. Peki şayan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şayan nedir, şayan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞAYAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şayan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şayan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şayan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uygun, yaraşır, değer, layık

