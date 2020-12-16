Saygı dizisinden sürpriz karar! Sezon finali yapıyor

BluTV’nin yapımı olan ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ bugün 8. bölümü ile sezon finali yapıyor. Dizinin son yayınlanan bölümünde gerçekler ortaya çıkıyor. Son bölümüne dair paylaşılan sahnede Savaş (Boran Kuzum) Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) gerçek kimliğini öğreniyor.

SAYGI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir. Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.

İlk bölümü 27 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan, yapımcılığını BluTV ve Inter Medya'nın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı'nın oturduğu, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı polisiye, suç ve dram türündeki yapımı internet dizisidir. Aynı zamanda Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin spin-off'udur.

SAYGI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

*Nejat İşler

*Rojda Demirer

*Miray Daner

*Boran Kuzum

*Erkan Can

*Tansu Biçer

*Itır Esen

*Eren Demirbaş

İşte dizinin son bölüm için yayınlanan fragmanı...