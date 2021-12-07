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Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri Şeb-i Arus için artık günler sayılıyor. Vatandaşlar Şeb-i Arus töreninin ne zaman başlayacağını ve Şeb-i Arus isminin ne anlama geldiğini merak ediyorlar. Peki, Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?? Detaylar haberimizde...

Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?

Türk-İslam aleminin öncü alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefat ettiği gün Şeb-i Arus haftası olarak adlandırılmaktadır. Bundan dolayı tüm ülkede Mevlana'yı anma programları düzenlenmektedir. Peki, Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?? İşte detaylar...

Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?

ŞEB-İ ARUS NE DEMEKTİR?

Şeb-i Arus Türkçe'de "Düğün gecesi" anlamına gelmektedir. Kökeni Farsça ve Arapça'dan gelmektedir. 'Şeb' kelimesi Farsça'da 'Gece', 'Arus' kelimesi ise Arapça'da 'Düğün' anlamında kullanılmaktadır. Mevlana ölümünü sevgilinin Rabb'ine kavuşması olarak tanımladığı için ölüm yıldönümü de Şeb-i Arus olarak isimlendirilmiştir. Türkiye'de Mevlana Haftası olarak adlandırılmaktadır.

Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?

2021 ŞEB-İ ARUS HAFTASI NE ZAMAN?

Şeb-i Arus ya da diğer ismiyle Mevlana Haftası 7 Aralık tarihinde başlamaktadır. Mevlana'nın vefat ettiği 17 Aralık'a kadar anma etkinlikleri devam etmektedir. Farklı kaynaklarda anma etkinliklerinin 17 Aralık tarihinin yer aldığı hafta düzenlendiği belirtilmektedir. Bu tarihte Konya'da bir etkinlik gerçekleştirilmekte ve Diyanet TV'de yayınlanmaktadır.

Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ KİMDİR?

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Harezmşahlar'a bağlı Horasan eyaletinin Belh kentinde 30 Eylül 1207 yılında dünyaya gelmiştir. Babası 'Alimlerin sultanı' takma adıyla tanınan Muhammed Baheddin Veled; annesi ise Harezmşahlar'da Belh şehrinin emirliğini yapan Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. O dönemde babası Baheddin Veled Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olan Konya'ya gelmiştir.

Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?

Mevlana da 17 Aralık 1723 tarihinde hayata gözlerini yumana kadar bu şehirde yaşamıştır. Geride tüm dünya tarafından bilinen Mesnevi adlı eseri kalmıştır. Eser başta Türkiye olmak üzeri birçok ülkede bilinmektedir. İran'da Mesnevi; 'Farsça ile yazılmış en büyük eser' olarak tanımlanmaktadır.

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