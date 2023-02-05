Sebastian Joffre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Joffre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Joffre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Joffre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Joffre 21 Ağu 1999 tarihinde Portachuelo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Bolivya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhalmar Sebastian Joffre Soliz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Joffre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Joffre, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RWD Molenbeek futbol takımında oynamaktadır. RWD Molenbeek takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Joffre'nin RWD Molenbeek ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Joffre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Joffre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Joffre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Joffre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Orlando City B

13 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında Palace U21

5 Şubat 2022 yılında RWDM U21

11 Nisan 2022 yılında Palace U21

12 Nisan 2022 yılında Botafogo

31 Ocak 2023 yılında RWDM

Sebastian Joffre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Joffre şuan RWD Molenbeek takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.