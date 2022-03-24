Seda Bakan paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı! Takipçileri güzel oyuncuya beğeni yağdırdı
Seda Bakan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini sevindirdi.
Ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Seda Bakan, resmi Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
“KIZ BEBEK YÜKLENİYOR”
Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla güzel haberi takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İkinci çocuğuna hamile olan başarılı oyuncu bebeğinin cinsiyetini açıkladı. 4 aylık hamile olan güzel oyuncu paylaşımında: “ Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır” ifadelerini kullandı.
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