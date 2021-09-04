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Sedat'la evlenen Nalan neler yaşayacak? İşte Camdaki Kız'ın merakla beklenen fragmanı ve fotoğrafları! 9 Eylül'de Kanal D'de

Heyecan dolu sezon finalinin ardından yeni sezonu heyecanla beklenen Kanal D'nin en sevilen dizilerinden Camdaki Kız'ın fragmanı yayınlandı. Sedat'la evlenen Nalan neler yaşayacak? 9 Eylül'de Kanal D ekranlarında...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisi yeni sezona heyecanlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Camdaki Kız'da Sedat'la evlenen Nalan'ın neler yaşayacağı merak ediliyor. 

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı 9 Eylül'de yeni bölümleri ile ekranlarda olacak olan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolü paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yayınlanan fragmanı ve fotoğrafları büyük bir merak uyandırdı. 

Sedat'la evlenen Nalan neler yaşayacak? İşte Camdaki Kız'ın merakla beklenen fragmanı ve fotoğrafları! 9 Eylül'de Kanal D'de

NALAN'IN YENİ HAYATI

Sedat ve Nalan mutlu olmak için adımlarını atmışlardır. Ancak Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Masum Nalan'ın başına bundan sonra neler gelecek? Evliliği nasıl olacak?

Sedat'la evlenen Nalan neler yaşayacak? İşte Camdaki Kız'ın merakla beklenen fragmanı ve fotoğrafları! 9 Eylül'de Kanal D'deSedat'la evlenen Nalan neler yaşayacak? İşte Camdaki Kız'ın merakla beklenen fragmanı ve fotoğrafları! 9 Eylül'de Kanal D'deSedat'la evlenen Nalan neler yaşayacak? İşte Camdaki Kız'ın merakla beklenen fragmanı ve fotoğrafları! 9 Eylül'de Kanal D'de

 

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