Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'den boşalan yere Tuğba Büyüküstün geldi. Tuğba Büyüküstün'ün bu dizide ilk kez izleyici karşısına çıkacağı 37. bölümün ön izleme videosu yayınlandı. Sefirin Kızı 37.Bölüm ön izleme videosu izle ve ayrıntılar haberimizde...

SEFİRİN KIZI 37. BÖLÜM ÖN İZLEME VİDEOSU

Tuğba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisinde bu akşam saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

Dizinin 37. bölümünün ön izleme videosu yayınlandı.

İşte Sefirin Kızı 37. bölüm ön izleme videosu:

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Nare'nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge'den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare'nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz'in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu'nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz'den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.