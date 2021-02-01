Sefirin Kızı 38. bölüm full izle canlı Star TV | Sefirin Kızı son bölüm izle Youtube

Sefirin Kızı yeni bölümdeneler yaşanacak? Sefirin Kızı 1 Şubat 2021 Pazartesi akşamı Star'da izleyicisiyle buluşacak. Dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün yerine Tuğba Büyüküstün performansıyla göz büyülüyor. Dizinin meraklıları son bölümde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları araştırıyor. Peki Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte detaylar...

SEFİRİN KIZI 38. BÖLÜM CANLI İZLE STAR TV

SEFİRİN KIZI 37. BÖLÜM TEKRAR İZLE YOUTUBE

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nare’nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge’den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare’nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz’in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu’nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz’den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Önümüzdeki haftanın fragmanı henüz yayımlanmadı. Bu akşam yayımlanması beklenen yeni bölüm fragmanına https://www.startv.com.tr/dizi/sefirin-kizi/fragmanlar linkinden ulaşabilirsiniz.