Başrollerini Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fenomen dizi Sefirin Kızı, seyircileri tarafından internette araştırılıyor. Söz konusu araştırma Sefirin kızı yayından kaldırıldı mı? Sefirin kızı pazartesi var mı? başlıkları ile yapılıyor. Tüm merak edilen soruların yanıtına haberimizde yer verdik.

SEFİRİN KIZI YAYINDAN KALDIRILDI MI? SEFİRİN KIZI PAZARTESİ VAR MI?

Star TV'de ekranlara gelen fenomen dizi Sefirin Kızı, yayınlandığı günden beri heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Peki her pazartesi Star TV'de seyircileri ile buluşan Sefirin Kızı bugün niye yok?

Her pazartesi 20:00'da ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinin yerine bugün yerli dizi Kağıt Ev yayınlanacak. Fenomen dizi Sefirin Kızı ise yayından kaldırılmadı. Söz konusu dizinin tarihi değişti. Bundan sonra Sefirin Kızı her salı günü saat 20:00'da Star TV'de olacak!