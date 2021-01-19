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  3. Sefirin Kızı'nda Nare'nin yerine kim gelecek? Nare öldü mü?

Sefirin Kızı'nda Nare'nin yerine kim gelecek? Nare öldü mü?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sefirin Kızı'nda geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün rahatsızlanmasının ardından senaryoda değişikliğe gidileceği ve Neslihan Atagül'ün diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Bu ayrılığın ardından herkes Sefirin Kızı dizisine katılacak yeni kadın oyuncunun kim olacağını merakla araştırmaya başladı. Peki Sefirin Kızı'nda Nare'nin yerine kim gelecek? Nare öldü mü?

Sefirin Kızı'nda Nare'nin yerine kim gelecek? Nare öldü mü?

Neslihan Atagül sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sefirin Kızı'na veda etmiş ve bu açıklamanın ardından dizinin resmi Instagram hesabından da bir veda mesajı yayınlanmıştı. Bu gelişmenin ardından Sefirin Kızı'nda Nare'nin yerine kim gelecek? Nare öldü mü? soruları araştırılmaya başladı.

Sefirin Kızı'nda Nare'nin yerine kim gelecek? Nare öldü mü?

SEFİRİN KIZI NARE'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Sefirin Kızı dizisinden Neslihan Atagül'ün ayrılmasının ardından diziye katılacak yeni kadın oyuncunun kim olacağını merak konusu olmuştu. 

O isim belli oldu. Fenomen dizi Sefirin Kızı'nda Nare'nin yerine gelecek kadın oyuncu ekranların sevilen isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün oldu.

NARE ÖLDÜ MÜ?

Nare dizide yurt dışına gitmiş gibi gösterildi. Ölüp ölmediği yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

Sefirin Kızı'nda Nare'nin yerine kim gelecek? Nare öldü mü?

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün (d. 5 Temmuz 1982, İstanbul), Türk oyuncu.

Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

Detaylı biyografi bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Tuba Büyüküstün kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?Tuba Büyüküstün kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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