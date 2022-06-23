Şehit Jandarma Astsubay Oğuzhan Arduç kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Oğuzhan Arduç'un biyografisi...

EREN ABLUKA-18 (Şehit J.Onb. Doğan DAĞCI) Operasyonunda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma sonucu şehadet şerbetini içen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için vatandaşlar arama motorlarında biyografi bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Şehit Jandarma Astsubay kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Oğuzhan Arduç'un biyografisi...

ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY OĞUZHAN ARDUÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ? İŞTE, OĞUZHAN ARDUÇ'UN BİYOGRAFİSİ...

Şehit Jandarma Astsubay Oğuzhan Arduç, Ordu'da dünyaya geldi. Henüz 1 buçuk aylık evli olduğu bilinen Anduç, Ordu'da sevilen Fatma ve Hayrettin Başkay’ ün kızları olan Pembe Gül ile evliydi.

Annesinin adı Melihat, babasının adı İbrahim'dir.

Şehit Uzman Çavuş Turgut Diken kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Şehit Turgut Diken'in biyografisi...

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Turgut İçen ve Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu, 1 asker yaralandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yapılan operasyon sırasında PKK'lı teröristler ile yaşanan silahlı çatışmada şehit olan Oğuzhan Arduç hakkında yeterli biyografi bilgisine ulaşılamamaktadır.