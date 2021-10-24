Sekbanlık ne demek, TDK'ya göre Sekbanlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sekbanlık ne demek? Sekbanlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sekbanlık kelimesi. Peki sekbanlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sekbanlık nedir, sekbanlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEKBANLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sekbanlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sekbanlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sekban olma durumu

