Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Şekerleme İmal İşçisi Maaşları, ve İş İlanları

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) görev tanımı nedir, Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) ne iş yapar, Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) Tanımı;

Çeşitli maddeleri hazırlayıp pişirerek makineyle şekerleme ve çikolata yapan kişidir.

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) Maaşları

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) maaşı ortalama aylık 4.100- TL’dir. En düşük Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) Ne İş Yapar?

Şekerleme İmal İşçisi (Makine ile) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekli maddeleri formüle göre tartarak, elektrikli bir karıştırıcıyla karıştırmak,

b) Harareti ayarlayarak ve hamuru vakumlu kaplarda pişirmek,

c) Isıtma, çekme, kalıplama makinelerini ve diğer makineleri çalıştırmak,

d) Şekerleme ve çikolatalara lezzet vermek, bunları süslemek için üstüne makineyle şeker ve diğer maddelerden koruyucu bir tabaka kaplamak,

e) Belirli bir tip şekerleme veya çikolata imalinde ihtisası bulunabilir.ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) mesleğinin meslek kodu 8161.07 olarak belirlenmiştir



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