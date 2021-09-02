Seksenler 12. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle

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SEKSENLER 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEKSENLER SON BÖLÜM İZLE

Amelie, Çağatay’a “uzun zamandır baş başa vakit geçiremediklerini” söyler. Bunun üzerine plan yapıp operaya gitmeye karar verirler. Gülden de katılmak ister ama Ahmet istemez. Amelie ve Gülden’in olmadığı bir sırada Ahmet, Çağatay’ı “eşinin isteklerine hayır diyememekle” suçlar. Ahmet ve Çağatay iddiaya girer. Çağatay, Amelie’ye hayır derse Ahmet de Gülden’le operaya gidecektir. Yıldız, Rukiye’yi “Çağatay artık seni hiç dinlemiyor” diye kışkırtır. Bunun sonucunda Rukiye’de operaya gitmek ister.

SEKSENLER 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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