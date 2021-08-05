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Seksenler 6. bölüm full, tek parça | TRT 1 Seksenler 6. bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Seksenler 6. bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor. Amelie'yi bu bölüm neler bekleyeceğini merak ediyorsanız diziyi kaçırmadan izlemelisiniz. Haberimizden Seksenler 6. bölüm full, tek parça | TRT 1 Seksenler 6. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilirsiniz...

Seksenler 6. bölüm full, tek parça | TRT 1 Seksenler 6. bölüm canlı izle

Ekranların sevilerek izlenen dizisi Seksenler yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarına geliyor. Son bölümde turnuvaya katılma kararı alan Metin hoca kararının arkasında duracak mı? Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Seksenler 6. bölüm full, tek parça | TRT 1 Seksenler 6. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SEKSENLER 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 SEKSENLER 6. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Rukiye’nin altın günü gelip çatmıştır. Yeni gelin Amelie altın gününün ne olduğunu bilmemektedir. Altın gününün ne anlama geldiğini, bugünde neler yapıldığını Çağatay ile konuşur. Çağatay, altın günü konusunda Amelie ile dalga geçer. Bu konuşmanın sonunda Amelie, altın gününün Rukiye’ye yardım etmek için organize edildiğini, Rukiye’nin paraya ihtiyacı olduğunu zannetmiştir.

Evde altın günü hazırlıkları başlar. Gülden poğaça yaparken, Amelie’de destek olmak için kuruvasan pişirmiştir. Bu durum Gülden ve Amelie arasında bir rekabet konusu olur.

Hakkı hoca her yıl düzenlenen liseler arası münazara turnuvasına başarısızlıktan dolayı katılmama kararı almıştır. Bu durumu öğrenen Metin hoca duruma el koyar. Turnuvaya katılacaklarını ve ekibi kendisinin kuracağını söyler.

SEKSENLER 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 TRT 1 SEKSENLER 6. BÖLÜM CANLI İZLE

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