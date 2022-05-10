Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Özel çocuk Sıla, hayata sporla tutunuyorZuckerberg duyurdu! Instagram NFT'leri test etmeye başlıyorAşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk hakkında inanılmaz iddia! "Bunu yapacak kadar düştün mü?"Tuzla’da Ramazan ayı boyunca yardımlaşma en yüksek noktaya ulaştıTiryakileri üzen haber! Sigaraya zam geldi!ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Sadece 5 parti barajı geçebildi! İşte partilerin oy oranları...Bitcoinde düşüş devam ediyor! Son 10 ayın en düşük seviyesindeSon dakika | TÜİK Mart ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsizlik oranı 0,4 artışla yüzde 11.5'e yükseldi.İrem Derici'nin "Çeyrek popçu" dediği Cem Belevi'den ihanet açıklaması geldi! "Aldatmak normalleştirilebilir" demişti! "Onu hala çok seviyorum"Dolar 15 TL'yi aştı, altın fiyatları fırladı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı kuyumculara koştu! İşte güncel altın fiyatları
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Selçuk Bayraktar'ın açtığı davayı kaybeden Merdan Yanardağ, canlı yayında tehditler savurdu! "Unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız"

Selçuk Bayraktar'ın açtığı davayı kaybeden Merdan Yanardağ, canlı yayında tehditler savurdu! "Unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız"

Selçuk Bayraktar'ın Tele1'de yayınlanan bir haber nedeniyle açtığı davayı kazanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ," Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız" ifadesini kullanarak tehdit etti.

Türkiye'nin savunma sanayiinde yüz akı olan SİHA'lar için, "Gerçek değil oyuncak uçak" diyerek bahseden ve tepki çeken Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yine haddini aştı. Canlı yayında 2019 yılında yapılan bir haber nedeniyle Selçuk Bayraktar'ın açtığı davayı kaybettiklerini ve 15 bin TL ödemeye mahkum edildiklerini söyleyen Yanardağ, bu durum üzerinden tehditler savurdu. 

Selçuk Bayraktar'ın açtığı davayı kaybeden Merdan Yanardağ, canlı yayında tehditler savurdu! Unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız

"BU DEVRAN DEĞİŞECEK, YAKANIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Yanardağ, programda şunları söyledi:

"AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Bayraktar Savunmanın sahibi Selçuk Bayraktar, TELE1'e karşı bir tazminat davası açmış. Yerel mahkemede 15 bin TL'ye mahkum olduk. Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin."

Selçuk Bayraktar'ın açtığı davayı kaybeden Merdan Yanardağ, canlı yayında tehditler savurdu! Unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız

Yanardağ," Bu mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Ben de milli bir iş yapıyorum. Evet, Türkiye’de bu ülkeye hizmet eden, mücadele eden, hayatını koymuş bir insanım. İHA, SİHA yapıyor diye eleştirilemez mi?" şeklinde konuştu. 

{TITLE_STRIP}Selçuk Bayraktar, canlı yayında İHA ve SİHA'ları küçümseyen Merdan Yanardağ'ı rezil rüsva etti! Sosyal medya o yanıtı konuşuyor! "Direkt SİHA'yı fırlatsaydın reis"

{TITLE_STRIP}Bakan Soylu'dan kritik hamle: Habertürk TV'de İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlayacak!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT