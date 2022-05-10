Selçuk Bayraktar'ın açtığı davayı kaybeden Merdan Yanardağ, canlı yayında tehditler savurdu! "Unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız"

Türkiye'nin savunma sanayiinde yüz akı olan SİHA'lar için, "Gerçek değil oyuncak uçak" diyerek bahseden ve tepki çeken Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yine haddini aştı. Canlı yayında 2019 yılında yapılan bir haber nedeniyle Selçuk Bayraktar'ın açtığı davayı kaybettiklerini ve 15 bin TL ödemeye mahkum edildiklerini söyleyen Yanardağ, bu durum üzerinden tehditler savurdu.

"BU DEVRAN DEĞİŞECEK, YAKANIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Yanardağ, programda şunları söyledi:

"AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Bayraktar Savunmanın sahibi Selçuk Bayraktar, TELE1'e karşı bir tazminat davası açmış. Yerel mahkemede 15 bin TL'ye mahkum olduk. Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin."

Yanardağ," Bu mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Ben de milli bir iş yapıyorum. Evet, Türkiye’de bu ülkeye hizmet eden, mücadele eden, hayatını koymuş bir insanım. İHA, SİHA yapıyor diye eleştirilemez mi?" şeklinde konuştu.

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