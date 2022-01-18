Selim isminin anlamı nedir, Selim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Selim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Selim ismi ne demek, Selim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Selim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Selim İsminin anlamı nedir? TDK Selim anlamı:

Selim ismi Türk dil kurumunda Doğru, sağlam, kusursuz olarak bilinmektedir.

Selim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Selim ismi kuranda geçmektedir.

Selim isminin kökeni:

Selim ismi Farsça - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak yaklaşık 77024 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Selim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Selim isminin rengi:

Falu

Selim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Selim isminin Harf Analizi Nedir ?

Selim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Selim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Selim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

L : 15

İ : 12

M : 16

= 71 – Selim İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Selim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Selim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Selim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 L: 3 İ: 9 M: 4 = 22

2 + 2 = 4 Kader sayısıdır

Selim isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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