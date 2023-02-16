Semih İntepe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semih İntepe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semih İntepe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semih İntepe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semih İntepe 27 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Semih İntepe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semih İntepe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Semih İntepe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Semih İntepe'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Semih İntepe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semih İntepe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semih İntepe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semih İntepe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Sancaktepe FK

26 Ağu 2021 yılında 68 Aksaray Bld

8 Ağu 2022 yılında 1461 Trabzon

31 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

30 Haziran 2023 yılında 1461 Trabzon

Semih İntepe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semih İntepe şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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