Sen Çal Kapımı dizisine bomba transfer! O ünlü isim kadroya dahil oldu!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı adlı diziye yepyeni bir oyuncu transfer oldu.

MF Yapım imzası taşıyan sevilen dizi "Sen Çal Kapımı" oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği diziye başarılı oyuncu Sinan Albayrak katıldı. Albayrak, dizide Kemal Özcan karakterine can hayat verecek. Her hafta cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosunun genişlemesi ile dengeler değişeceğe benziyor.

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

27 Şubat 1973 tarihinde Hanau, Almanya’da Ziya ve Gülbeyaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Sinan Taymin Albayrak’dır. Çerkes olan ailesi 60’lı yıllarda işçi olarak Almanya’ya gitmiştir. Aynı zamanda gazeteci Hakan Albayrak'ın kardeşidir.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Sinan Albayrak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?