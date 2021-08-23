Sendikalar ve hükümet anlaştı! Memurların maaş zammı oranı belli oldu! 3600 ek gösterge de çıkacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin sonuçlarını merakla beklediği toplu iş sözleşmesinde hükümet ve sendikaların tekliflerini açıklamasının ardından süreç tıkanmış, iki taraf anlaşma sağlayamamıştı. Dün gece geç saatlere kadar taraflar arasında sürdürülen , görüşmeler hakem heyetine gitmeden sona erdi. Zam konusunda anlaşma sağlanırken yetkililerin verdiği bilgilere göre ek ödeme ve diğer ödemelerle birlikte alınan zammın oranını yüzde 19'a yaklaştı.

YETKİLİLER: YÜZDE 95 ORANINDA ANLAŞMA TAMAM

Zam konusunda Hürriyet'e açıklamada bulunan yetkililer," Seyyanen zam değil, oransal zamlar üzerinden görüşmeler sürdü. Yüzde 95 oranında anlaşma tamam... Yine de son dakikaya kadar beklemek gerekir” diye konuştular.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Memurların çıkmasını merakla beklediği 3600 ek göstergenin de gelecek yıl yapılacak çalışma ile hayata geçirileceği ifade edildi. Ayrıca sözleşmelilerle ilgili çalışmaların da gelecek yıl içinde tamamlanması konusunda taraflar mutabakata vardılar. Aile yardımlarındaki iyileştirmede de bir orta nokta bulunduğu ifade edilirken, 4C’lilere ek ödemeler konusunda da sonuç alındığı kaydediliyor. 4C’lilere yapılacak ek ödemenin 260 TL seviyesinde olacağı belirtiliyor.

3600 ek gösterge kimlere verilecek ? Tüm memurlara verilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, yasalaşacak?

Son dakika | Hükümet, memur zammı teklifini sendikalara sundu! İşte masadaki teklif...

Milyonlarca memur toplu sözleşme görüşmelerine odaklandı! Gözler açıklanacak zam tutarında