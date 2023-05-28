Senelerdir birbirini görmeyen kardeşler seçim sandığında kavuştular

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Seçim'inin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı. Zonguldak'ta sandıkların kurulmasının ardından bu sabah saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı.
Saat 8'den itibaren vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Hacımusa Köyü'nde yaşayan Safiye Kurtoğlu da ailesinin yardımıyla oy kullanmaya geldi.
Oyunu kullandıktan sonra, uzun süredir görüşmediği kardeşi Şerife Uslucuk ile oy verme gününde karşılaşan Safiye Kurtoğlu, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.
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