Serdar Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serdar Aslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serdar Aslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serdar Aslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serdar Aslan 27 Haziran 2001 tarihinde Batman şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serdar Aslan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tiger Sports Consulting yapmaktadır. Serdar Aslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Serdar Aslan'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serdar Aslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/serdar.asln7

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Serdar Aslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serdar Aslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Serdar Aslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serdar Aslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Batman 72 Bld

6 Eylül 2021 yılında Batman Petrol

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

Serdar Aslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serdar Aslan şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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