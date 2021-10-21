Şeriye Mahkemeleri ne demek, TDK'ya göre Şeriye Mahkemeleri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeriye mahkemeleri ne demek? Şeriye mahkemeleri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeriye mahkemeleri kelimesi. Peki şeriye mahkemeleri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeriye mahkemeleri nedir, şeriye mahkemeleri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞERİYE MAHKEMELERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeriye mahkemeleri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şeriye mahkemeleri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı Devleti'nde fıkıh esasına göre yargılama yapan mahkemeler

