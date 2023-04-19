Sernaz isminin anlamı nedir, Sernaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sernaz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sernaz ismi ne demek, Sernaz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sernaz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Sernaz İsminin anlamı nedir? TDK Sernaz anlamı:

Sernaz ismi Türk Dil Kurumunda Çok nazlı anlamında tanımlanmaktadır.

Sernaz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sernaz ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Sernaz isminin kökeni:

Sernaz ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 351 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sernaz isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Sernaz isminin rengi:

Cam Yeşili

Sernaz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Sernaz isminin Harf Analizi Nedir ?

Sernaz ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Sernaz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sernaz ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

R : 21

N : 17

A : 1

Z : 29

= 96 – Sernaz İsminin Numeroloji Toplamı 96’dir.

Sernaz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sernaz ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sernaz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 R: 9 N: 5 A: 1 Z: 8 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Sernaz isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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