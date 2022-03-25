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  3. Sevda Erginci itirafıyla pes dedirtti: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz!

Sevda Erginci itirafıyla pes dedirtti: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz!

Sevda Erginci hayranlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle yaşadığını ve bu yüzden evliliğe ihtiyaç duymadığını söyledi.

Sevda Erginci itirafıyla pes dedirtti: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz!

Elkızı dizisinin başrolünde yer alan Sevda Erginci, Bebek’te objektiflere takıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan ünlü oyuncu sevgilisiyle ilgili sorulan soruları cevapladı. Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı Yılmaz Kunt’un ihanetiyle karşı karşıya kalmıştı.

Sevda Erginci itirafıyla pes dedirtti: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz!

“HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK MUTLUYUZ”

Sevgilisi Yılmaz Kunt ile barışarak ilişkilerine devam etme kararı aldıkları bilinen başarılı oyuncu Sevda Erginci, "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum ama çok özel bir mesele olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda, çok mutluyuz" diye konuştu.

Sevda Erginci itirafıyla pes dedirtti: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz!

“EVLENİN BASKISI YOK”

Basın mensuplarının “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna güzel oyuncu, “Şu an için öyle bir durum yok. Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz şu an, zaten birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizin de öyle evlenin baskısı yok, onun için şu an çok mutluyuz" şeklinde cevap verdi. 

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