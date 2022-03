Sevda Erginci itirafıyla pes dedirtti: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz!

Elkızı dizisinin başrolünde yer alan Sevda Erginci, Bebek’te objektiflere takıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan ünlü oyuncu sevgilisiyle ilgili sorulan soruları cevapladı. Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı Yılmaz Kunt’un ihanetiyle karşı karşıya kalmıştı.

“HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK MUTLUYUZ”

Sevgilisi Yılmaz Kunt ile barışarak ilişkilerine devam etme kararı aldıkları bilinen başarılı oyuncu Sevda Erginci, "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum ama çok özel bir mesele olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda, çok mutluyuz" diye konuştu.

“EVLENİN BASKISI YOK”

Basın mensuplarının “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna güzel oyuncu, “Şu an için öyle bir durum yok. Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz şu an, zaten birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizin de öyle evlenin baskısı yok, onun için şu an çok mutluyuz" şeklinde cevap verdi.

