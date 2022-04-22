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Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarında yazın yayınlanması planlanan Seversin dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği ve yaz sezonunda izleyici karşısına çıkacak olan Seversin dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de bu kapsamda Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Serdar Gözelekli'nin yönettiği dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Dizi, genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ve Asya'nın aşk hikayesini beyazcama taşıyacak. 

Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var?

SEVERSİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda İlayda Alişan ve Burak Yörük'e Nergis Kumbasar, Halil İbrahim Kurum, Zeynep Kankonde, Ozan Dağgez, Ceren Taşçı, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Atakan Yılmaz, Hazal Benli, Ceren Yıldırım, Yağmur Gurur, Elif Çapkın ve Nihayet Şahin gibi isimler eşlik ediyor.

Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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