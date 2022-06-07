Seversin dizisi nerede çekiliyor? Seversin dizisi çekim yeri

Kanal D iç yapımlar tarafından hazırlanan Seversin dizisi ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta çarşamba günü izleyici karşısına çıktı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin çekim yeri merak edildi. Peki Seversin dizisi nerede çekiliyor? İşte Seversin dizisi çekim yeri...

SEVERSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

1 Haziran 2022 Çarşamba günü ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin çekim yeri merak konusu oldu. Dizinin sahil sahnelerinin Muğla'da Ortaca Dalyan bölgelerinde çekildiği bilinmekte. Seversin'in diğer sahneleri ise İstanbul'da farklı noktalarda çekiliyor. Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde dizinin çekimleri yapılıyor.

Seversin dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncu kadrosunda kimler var?