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  3. Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!

Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!

Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter, sosyal medya hesabından paylaştığı David Rockefeller'ın torunu olan sevgilisi Ariana'ya 'maklube' yaptırdığı videosu gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabı twitterda tt olan video kısa sürede çokça beğeni ve yorum aldı.

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12 Şubat 2021 Cuma 11:27
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