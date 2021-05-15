Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3332.04

Meslek Adı : Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplar

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu : Konferans Ve Etkinlik Düzenleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, seyahat acentaları tarafından yerli ve yabancı müşterilere sunulan ürünü oluşturan, ürünün pazarlama faaliyetlerini ve satıldığı şekilde yürütülmesini sağlayan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri yürütmek,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemini oluşturmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Ürün planlaması ile ilgili olarak, pazar araştırması yapmak, hedef pazarı belirlemek, destinasyonu belirlemek, ürünü hazırlamak, ürün maliyetini ve satış fiyatını belirlemek, ürün kapsamında alınacak hizmetlerle ilgili sözleşmeleri yapmak, pazarlama faaliyetlerini yürütmek,

f) Satış verilerine göre rezervasyon işlemlerini yürütmek,

g) Ürünün gerçeklemesinde görev alacak kişileri belirlemek,

h) Ürünün gerçeklemesinde görev alacak kişileri denetlemek,

i) Operasyonu denetlemek,

j) Gerekli hallerde operasyonun başında acente sorumlusu (tur lideri) olarak görev yapmak,

k) Operasyon sonrası araç-gereç kontrolü yapmak,

l) Operasyon sonrası görüş ve önerileri almak,

m) İdari işlemleri yürütmek,

n) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) mesleği için “3115.39” kod olarak kullanılır iken Afiş asıcısı mesleği için “9510.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Meslek Kodu “3332.04” olarak belirlenmiştir.

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