Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik hazırlıkları içerisinde olduğu sevgilisi Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı romantik pozlarıyla kutladı. Subaşı paylaştığı fotoğrafa, "Aile olmak için sabırsızlanıyorum" notunu ekledi. İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu pozları...

KUTLAMAYA MELİSA ILICALI DA DAHİL OLDU

Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandırmasının ardından hayatına İtalyan dj Guido Senia'yı alan fakat onunla da yollarını ayıran Şeyma Subaşı, yaklaşık 7 aydır Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi ile birlikte. Sevgilisinden evlenme teklifi alan Subaşı ikinci kez nikah masasına oturacak.

Evlenmek için gün sayan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin doğum gününü romantik bir mesaj ve aşk dolu karelerle kutladı. Doğum günü kutlamasına Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa Ilıcalı da katıldı.

DOLANDIRICILIK İDDİALARI ÇIKMIŞTI!

Şeyma Subaşı'nın evlilik için gün saydığı sevgilisi Al Salouss'un aslında milyarder olmadığı, dolandırıcı olabileceği öne sürülmüştü. Subaşı, "Adamı dolandırıcı yaptınız? Nasıl bir şey bu! Çıkan haberler yalan" diyerek tepki göstermişti.

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